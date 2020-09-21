Большая вода: Жители затопленного поселка в Хабаровском крае отказываются уезжать

В Хабаровском крае резко выросло число затопленных населенных пунктов — дома по крыши в воде, отключено электричество. Спасатели ведут экстренную эвакуацию. Но некоторые жители до сих пор отказываются покидать свои дома.

Так, на Большом Уссурийском острове, который уже полностью ушел под воду, остаются более 40 человек. Евгений Подтергера следит за ситуацией.

Вот так сейчас выглядят улицы в поселке Корсаково-2. Вода зашла не только во дворы, но и в дома. Подтоплены трансформаторные подстанции, поэтому света здесь нет. Люди передвигаются исключительно на лодках. Многие остались, а уровень воды постоянно растет.

Затоплены шесть улиц — это три десятка домов. Круглосуточно здесь дежурит группировка МЧС. Ежедневно спасатели патрулируют район. Работают и как охрана от мародеров, хоть и не должны, доставляют продукты и воду.

Вот так здесь сейчас выглядят стоянка и остановка общественного транспорта. Людей перевозят сотрудники МЧС. По-другому в дома просто не попасть — на отдельных участках уровень воды выше человеческого роста.

«Мы сейчас хотим попасть домой, потому что у нас сейчас уже в доме вода. И мы даже не знаем на каком уровне — метр, полметра», — говорит житель поселка Корсааково-2 Александр Анисимов.

Маршрут у спасателей один и тот же — вокруг поселка и по залитым улицам, а вот вид меняется каждый день. Еще вчера на заборах были видны таблички с адресами. А сегодня и заборы уже не везде заметишь.

«Вот там забор с голову примерно — он ушел под воду. Вот тут забор выше головы».

Ирине Гончаренко даже на улицу выходить не надо, чтобы оценить, насколько поднялась вода. Уровень Амура она меряет дома по стене в коридоре.

«Прибывает сильно вода?»

«Конечно. Примерно, в день 20 см. Так еще чуть-чуть, а вот завтра встану, я уже сапоги не надену здесь».

Это имение строили четыре поколения Гончаренко. И все жили здесь. Сейчас дети внуки и родители Ирины уехали в Хабаровск, снимают квартиру. Она с мужем осталась в затопленном доме. Вещи, какие могли, перенесли на второй этаж. А вот тяжелая мебель, холодильник и электрокотел, которым отапливаются, плавают.

«Детское кресло, туалетный столик вот подняли. А тут шкаф был… Вот тут шкафы были… Это все…»

Тонут сейчас и пригороды Хабаровска. В зоне ЧС 33 населенных пункта. Под водой десятки поселков вдоль русла Амура. Илья, чтобы попасть к себе на участок, купил резиновую лодку.

Большой уссурийский остров посреди Амура под полутораметровой толщей воды. Здесь в зоне затопления больше тысячи домов. В некоторых остались люди, в основном те, кто держит хозяйство.

«Мы говорим, что необходимо покинуть зону затопления. Есть те, кто отказывается, есть те, кто соглашается. Насильственно мы никого не можем эвакуировать», — говорит руководитель дежурной смены Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Антон Долбенкин.

На подступах к краевому центру битва с амуром очевидно проиграна. Сейчас спасатели и коммунальные службы пытаются отстоять Хабаровск. В низинах по берегам постоянно наращивают высоту дамб. На центральной набережной работают волонтеры. Четвертые сутки Никита с друзьями фасуют мешки с песком. Кормят ребят здесь же в полевой кухне. Домой они приезжают только переночевать.

«С детства я мечтаю спасателем быть. Надо же людям… Надо эту работу выполнять», — говорит Никита Настас.

Режим ЧС действует в половине районов Хабаровского края. Гребень паводка идет из соседней еврейской автономной области — огромный водяной вал спускается по Амуру, постепенно теряя силу. После Хабаровска большая вода накроет Комсомольск-на-Амуре.