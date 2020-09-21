Компенсировать плату за частные детсады предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Министерства просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением компенсировать россиянам траты на оплату частные детских садов, сообщает RT.

«Прошу вас рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц», — говорится в тексте сообщения.

Это должно коснуться семей, которые вовремя не получили место в бюджетном учреждении. Такая ситуация вынуждает родителей пользоваться услугами частных детсадов на коммерческой основе.

В своем предложении парламентарий сослался на конституционное право граждан страны на бесплатное дошкольное образование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родителям школьников предложили готовить обеды для столовых.