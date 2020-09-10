Родителям учеников предложили готовить обеды для школьных столовых

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Валентин Черников
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Минпросвещения рассмотрело варианты организации бесплатного питания для сельских и частных учебных заведений.

Родителям учеников предложили готовить обеды для школьных столовых

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

Минпросвещения предложило сельским и частным школам организовать бесплатное горячее питание для учеников силами их родителей. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры Андрея Родионова.

Чиновник отметил, что бесплатное первое и второе предусмотрено только для общеобразовательных учреждений. На лицеи и другие частные учебные заведения государственная программа не распространяется. Поэтому родителям, не желающим платить за обеды отпрысков, придется решать этот вопрос самостоятельно.

Сложности возникают и со школами в малых населенных панках, где учатся не более 50 детей. Учащиеся таких сельских школ имеют право на полноценное бесплатное питание, но вопрос его организации пока не проработан. Готовить обеды школьникам предлагается наиболее активным мамам. Однако для этого им придется оформиться в качестве самозанятых или индивидуальных предпринимателей.

Второй вариант, который предлагает учреждениям министерство — договориться с ближайшими столовыми при заводах или колледжах, а также местными кафе и ресторанами. В этом случае заведениям общепита предстоит отказаться от привычных меню и придерживаться школьных СанПиНов.

Ранее 5-tv.ru писал, что всероссийский центр изучения общественного мнения подвел итоги опроса среди родителей на тему школьного обучения.

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