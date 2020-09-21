В Петербурге на чердаке жилого дома нашли скелет ребенка

Череп и скелет ребенка обнаружили на чердаке жилой пятиэтажки в центре Петербурга. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел днем 20 сентября на Обводном канале.

Страшную находку сделал прораб подрядной организации, которая выполняла в пятиэтажке 1934 года постройки работы по замене кровли. Мужчина вызвал на место происшествия полицейских. Прибывшие правоохранители предположили, что останки — череп и фрагменты скелета могут принадлежать ребенку в возрасте от четырех до семи лет.

В настоящее время эксперты устанавливают пол погибшего, а также причины и давность наступления смерти. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать пыталась тайком похоронить младенца на кладбище в Подмосковье.