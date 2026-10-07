«Высшая степень неуважения»: Дробыш об опозданиях артистов

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 26 0

Продюсер хотел бы штрафовать своих сотрудников за этот проступок, но не может, так как «слабохарактерный».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Виктор Дробыш: высшая степень неуважения к коллективу — это опоздание

Высшая степень неуважения к коллективу — это опоздание. Об этом заявил 5-tv.ru заслуженный артист РФ Виктор Дробыш на пресс-конференции, посвященной большому концерту в Live Arena «18 друзей Дробыша».

«Ругаю, да. Я считаю, самая высшая степень неуважения– это опоздание», — заявил музыкальный продюсер, отвечая на вопрос корреспондента.

По словам Дробыша, он хотел бы штрафовать своих артистов за этот проступок, но не может, так как «слабохарактерный». Однако он, если и ругает, то никогда не кричит, подчеркнул композитор.

Ранее в сентябре 5-tv.ru писал о том, что резиденцию Дробыша в подмосковном поселке «Никольская слобода» выставили на торги за почти 1,3 миллиарда рублей. Он появился на рынке еще в феврале 2024 года.

Дом находится на Новорижском шоссе, в девяти километрах от МКАД. Площадь резиденции составляет около двух тысяч квадратных метров, а участок занимает 41 сотку. В доме семь спален, а также профессиональная студия звукозаписи, SPA-комплекс с бассейном, сауной и хамамом.

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