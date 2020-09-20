Скрывала убийство: мать пыталась тайком похоронить младенца на кладбище в Подмосковье

Тело младенца было найдено 19 сентября на сельском кладбище под Серпуховом Московской области. Как сообщил портал «OKA.FM», труп ребенка лежал в люльке рядом с выкопанной ямой на кладбище в деревне в четырех километрах от Серпухова. О шокирующей находке очевидцы сообщили в полицию, которая сразу же организовала поиски родителей.

Вскоре выяснилось, что самовольно похоронить своего ребенка пыталась местная жительница. Следователям женщина рассказала, что родила сына 8 августа. После выписки молодая мать пришла с ребенком жить к своей родительнице. Семья малообеспеченная и ребенок часто спал в кровати бабушки и ее сожителя. По словам женщины, взрослые случайно задавили малыша во сне и после этого мать якобы выставила дочь с трупом внука из дома. Поэтому сына пришлось нелегально.

По данному факту прокуратурой Подмосковья инициирована проверка.

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