Я ехал на «зеленый»: водитель Mercedes о жутком ДТП с участием рэпера Эллея

Водитель автомобиля Mercedes, в который влетел Infiniti рэпера Эллея рассказал, как произошла авария и что он успел увидеть перед столкновением. В интервью 5-tv.ru он признался, что немного ударился головой.

«Ну как я успел среагировать? Видите, как я успел… Он быстро ехал, я выезжаю оттуда, и уже машина. Ехал на „зеленый“, шесть секунд было „зеленого“, свидетели все видели, машину откинуло от удара, та улетела», — сказал он.

При этом водитель немецкой иномарки отметил, что карета скорой помощи приехала быстро и пострадавшим начали оказывать помощь.

Несмотря на произошедшую трагедию, рэпер репостнул на свою страницу в Instagram новость о том, что он сбил людей. Всего в аварии от столкновения пострадали четыре пешехода. По предварительным данным, одна из них лишилась части ноги.

Instagram @ellei_muz

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что владельцем Infiniti, попавшей в крупное ДТП в центре Москвы, оказался известный рэпер Эльмин Гулиев, которого называют Эллей. Также была опубликована запись, на которой запечатлен момент аварии.