«Да, это беда»: вице-губернатор Брянской области объяснился за сына

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Александр Просяник
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По его словам Александра Резунова, его отпрыск, устроивший смертельное ДТП, воспитывает двоих детей-инвалидов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов объяснился за своего сына Максима, который в пьяном состоянии врезался на своем внедорожнике в машину молодой семьи.

Видео его обращения оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Свой рассказ чиновник начал с того, что его сын воспитывает двоих детей-инвалидов, которые нуждаются в лечении. По его словам, с 16 сентября они находятся в столичном институте эволюционной физиологии и биохимии Сеченова.

«В нашей семье есть такая тайна, о которой мы ни с кем никогда не делились. Мой сын воспитывает двоих детей, одному моему внуку четыре года, а внучке один годик. Оба имеют очень серьезные проблемы со здоровьем. Они являются инвалидами», — признался он.

Как рассказал чиновник далее, Резунов-младший попросил в тот самый день, 18 сентября, отвезти его в больницу, так как тот сильно ушиб руку. Врачи диагностировали трещину, разрыв связок и наложили гипс до локтя. А что было дальше вице-губернатор не знает. При этом он подчеркнул, что сожалеет о произошедшей аварии и гибели мужчины.

Сын вице-губернатора 18 сентября влетел на своем внедорожнике Volkswagen Touareg в машину молодой семьи. В результате инцидента погиб 35-летний мужчина. Как рассказали очевидцы, отпрыск представителя власти в момент аварии был сильно пьян. Уже позднее стало известно, что Максим Резунов служит госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН).

Ранее 5-tv.ru писал о том, что вице-губернатор Брянской области подал заявление об отставке после ДТП сына-чиновника.

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