Устроивший «пьяное» ДТП сын брянского вице-губернатора служит госинспектором

Устроивший «пьяное» ДТП в центре Брянска сын местного вице-губернатора Максим Резунов служит госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН).

Как рассказал 5-tv.ru заместитель начальника ведомства Андрей Депешин, предполагаемый виновник аварии на протяжении восьми лет курирует вопросы транспортного контроля. По его словам, Максим Резунов после ДТП на работу не вышел.

«У нас информация на данный момент сейчас только из СМИ, узнали об этом горе, ДТП. На сегодняшний день мы пока его местонахождение не знаем. Возможно, он находится под стражей. Руководство в курсе, будем проводить внутреннее расследование, дальнейшая судьба его будет решаться. Он работает не в управлении, а на посту. Это произошло в нерабочее время», — сказал Андрей Депешин.

Замначальника УГАДН добавил, что к Максиму Резунову не было нареканий со стороны руководства ведомства. Коллеги мужчины прекрасно знали, кем работает его отец. По их словам, несмотря на это, устроивший «пьяное» ДТП всегда вел себя скромно и не был заносчивым.

Очевидцы аварии рассказали, что проснулись посреди ночи от громкого удара и увидели три разбитых автомобиля.

«Одна стояла машина на перекрестке, следующая — на Горького, там была разбита, другая у ЗАГСа, там ребенок кричал — „маму спасите мою“. Потом приехали сотрудники МЧС, машину разбитую вскрывали дверку, чтобы вытащить пострадавшего, мужчину вытащили, он в бессознательном состоянии прям на носилках, в скорую», — говорят очевидцы.

Жители Брянска лишний раз подтвердили, что предполагаемый виновник скрылся с места ДТП.

Смертельное ДТП произошло в центре города ночью 18 сентября. Автомобиль 33-летнего Резунова Volkswagen Touareg врезался в две машины. Помимо водителя Toyota пострадали шестилетняя девочка и женщина. По словам очевидцев, сын вице-губернатора был сильно пьян.

Известно, что молодой человек работает госслужащим. Жители города утверждают, что прежде он несколько раз привлекался за езду в состоянии алкогольного опьянения. 19 сентября состоялся суд по делу наследника вице-губернатора. Его лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «простое ДТП» с сыном брянского вице-губернатора обрастает новыми деталями.