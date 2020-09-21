Вице-губернатор Брянской области подал в отставку после ДТП сына-чиновника

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Александр Просяник
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В аварии пострадала молодая семья, глава которой погиб в больнице, не приходя в сознание.

Вице-губернатор Брянской области подал в отставку после ДТП сына-чиновника

Фото: Bryanskobl.ru

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку. Поводом для этого стало «пьяное» ДТП, которое устроил его сын Максим в центре города на своем внедорожнике. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Стоит отметить, что уголовное дело по итогам инцидента возбудили лишь в понедельник, 21 сентября. Несмотря на это, водитель до сих пор находится на свободе. Напомним, что ночью 18 числа он влетел на своем внедорожнике Volkswagen Touareg в два автомобиля. В одном из них была молодая семья, 35-летний глава которой умер в больнице. Женщина и шестилетняя девочка сумели отделаться легкими травмами.

Как выяснилось позднее, сын местного вице-губернатора Максим Резунов служит госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН). Эту должность он занимает около восьми лет и после инцидента на работу не вышел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «залег на дно» сын вице-губернатора Брянска после пьяного ДТП в центре города.

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