Вице-губернатор Брянской области подал в отставку после ДТП сына-чиновника

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов подал в отставку. Поводом для этого стало «пьяное» ДТП, которое устроил его сын Максим в центре города на своем внедорожнике. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Стоит отметить, что уголовное дело по итогам инцидента возбудили лишь в понедельник, 21 сентября. Несмотря на это, водитель до сих пор находится на свободе. Напомним, что ночью 18 числа он влетел на своем внедорожнике Volkswagen Touareg в два автомобиля. В одном из них была молодая семья, 35-летний глава которой умер в больнице. Женщина и шестилетняя девочка сумели отделаться легкими травмами.

Как выяснилось позднее, сын местного вице-губернатора Максим Резунов служит госинспектором отдела транспортного контроля в Управлении государственного автодорожного надзора (УГАДН). Эту должность он занимает около восьми лет и после инцидента на работу не вышел.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «залег на дно» сын вице-губернатора Брянска после пьяного ДТП в центре города.