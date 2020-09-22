«Гаражная амнистия»: Как изменится жизнь владельцев малой недвижимости?

Правительство рассчитывает до конца года провести так называемую гаражную амнистию. Решение — долгожданное. У владельцев гаражей наконец появится реальная возможность стать хозяевами своей малой недвижимости. Решить гаражный вопрос уже до конца этого года сегодня Владимиру Путину пообещал глава Росреестра России. Как он сообщил президенту сейчас около 3,5 миллионов гаражей по стране остаются неоформленными.

Воспользоваться гаражной амнистией можно будет уже к концу этого года. Продлится она чеыре года, после чего, при необходимости будет продлена.

Корреспондент Сергей Хайдаров убедился: для некоторых — это жизненно важный вопрос. Подробнее смотрите в видеосюжете.