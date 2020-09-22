«Гаражная амнистия»: Как изменится жизнь владельцев малой недвижимости?

Эфирная новость 11

Законопроект, дающий возможность гражданам в упрощенном порядке оформить права на землю и гаражи, может быть принят до конца текущего года, заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Фото, видео: ТАСС / Рюмин Александр, 5-tv.ru

Правительство рассчитывает до конца года провести так называемую гаражную амнистию. Решение — долгожданное. У владельцев гаражей наконец появится реальная возможность стать хозяевами своей малой недвижимости. Решить гаражный вопрос уже до конца этого года сегодня Владимиру Путину пообещал глава Росреестра России. Как он сообщил президенту сейчас около 3,5 миллионов гаражей по стране остаются неоформленными.

Воспользоваться гаражной амнистией можно будет уже к концу этого года. Продлится она чеыре года, после чего, при необходимости будет продлена.

Корреспондент Сергей Хайдаров убедился: для некоторых — это жизненно важный вопрос. Подробнее смотрите в видеосюжете.

Читайте также

+14° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.04
1.01 90.01
1.05
Астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь–декабрь 2020 года

Последние новости

2:23
Болельщики гостевых команд смогут посещать матчи Тинькофф-РПЛ
2:17
«Гаражная амнистия»: Как изменится жизнь владельцев малой недвижимости?
1:59
«Папина копия»: Ургант показал фото младшей дочери в честь ее пятилетия
1:44
Видео: В Росссии запустили проект «Женщина — лидер»
1:36
«Выиграть ради нее»: Друг Конора Макгрегора намекнул на роман с певицей Зарой
1:21
Видео: Как пандемия изменила правила вручения премии «Эмми»?

Сейчас читают

Психолог предсказала итог брака Петросяна с Брухуновой
Предполагаемая любовница Ефремова пропала после вынесения приговора
Наука и приметы: чем опасен невиданный урожай грибов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок