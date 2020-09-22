«Народный каршеринг»: В Москве хотят всем разрешить сдавать личные авто в аренду

Власти Москвы предлагают разрешить всем автовладельцам сдавать в краткосрочную аренду личные машины. Вроде — возможность дополнительного заработка, но пока идея не встретила понимания ни у водителей, ни у экспертов.

Сервис заработает, если предусмотреть все нюансы. Например, разрешить выписывать штрафы за нарушения на имя пользователя машины, чтобы собственник не тратил время на обжалование, урегулировать вопрос с парковочными разрешениями и еще несколько бюрократичнских моментов. А пока мало кто решится одолжить свою «ласточку» чужаку.

Корреспондент Линар Гинатуллин выслушал мнения. Подробнее — в видеорепортаже.