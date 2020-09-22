Генеральная ассамблея ООН в онлайн-режиме открылась в честь 75-летия организации
На сегодня в том числе запланировано выступление российского президента Владимира Путина по видеосвязи.
Фото, видео: ТАСС / JUSTIN LANE, 5-tv.ru
В Нью-Йорке открылась Генеральная ассамблея ООН. Организации — 75 лет. Саммит из-за пандемии проходит без мировых лидеров. Борьба с коронавирусом стала главной темой фотовыставки «Пожалуйста, дышите!», которую организовало наше постпредство. Снимки рассказывают о героической работе российских медиков.
«Пандемия COVID-19 обнажила хрупкость мира. Мы можем справиться только все вместе. На сегодняшний день у нас избыток многосторонних вызовов и дефицит многосторонних решений», — подчеркнул генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
В зале — только постоянные представители стран-участниц ООН. Они будут слушать выступления глав государств по видеосвязи. На вторник запланирована и трансляция речи президента России.
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