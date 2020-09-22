Пандемия COVID-19 избавила россиян от кинозависимости

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Несмотря на снятие ограничительных мер, многие по-прежнему не готовы выходить в свет.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru

Коронавирус избавил россиян от кинозависимости. Три четверти респондентов ВЦИОМ больше не хотят посещать кинотеатры. И не только из-за боязни подхватить COVID.  Люди ссылаются на нехватку времени  и отсутствие интересных премьер.

Казалось бы - кино должно уйти в онлайн? Но и здесь цифры падают. Почти половина пользователей интернета не готовы платить за домашние просмотры. Вот даром - пожалуйста.

В случае равных возможностей посмотреть премьеру в традиционном кинотеатре или в его интернет-версии большинство выбрали бы выход в свет. А 29% процентов россиян, вообще, предпочитают кино другие занятия.

 

 

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