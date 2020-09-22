В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения, которое произошло поздно вечером. Эпицентр находился в 80 километрах от областного центра, но жители Иркутска, Слюдянского района и Бурятии ощутили подземные толчки.

Видеосвидетельства очевидцы выкладывают в интернет. По информации МЧС, пострадавших и разрушений на территории Иркутской области нет. Спасатели проводят обследование зданий. Жители города Слюдянка сообщают о частичных отключениях электричества после землетрясения. Экстренные службы предупреждают о вероятности повторных толчков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жителей Иркутской области напугало землетрясение. Люди делились видео подземных толчков, которые, по их утверждениям, были такими, что трясло целые дома.