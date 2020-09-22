Режим повышенной готовности введен в Иркутской области после землетрясения — видео

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Жители города Слюдянка сообщили о частичных отключениях электричества из-за происшествия.

Фото, видео: ТАСС / Кухмарь Кирилл, 5-tv.ru

В Иркутске введен режим повышенной готовности после землетрясения, которое произошло поздно вечером. Эпицентр находился в 80 километрах от областного центра, но жители Иркутска, Слюдянского района и Бурятии ощутили подземные толчки.

Видеосвидетельства очевидцы выкладывают в интернет. По информации МЧС, пострадавших и разрушений на территории Иркутской области нет. Спасатели проводят обследование зданий. Жители города Слюдянка сообщают о частичных отключениях электричества после землетрясения. Экстренные службы предупреждают о вероятности повторных толчков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жителей Иркутской области напугало землетрясение. Люди делились видео подземных толчков, которые, по их утверждениям, были такими, что трясло целые дома.

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