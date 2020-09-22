Русская Арктика: чем может удивить туриста уникальный регион

Арктический туризм в России растет опережающими темпами. Об этом рассказала руководитель Ростуризма, открывая Первый международный арктический медиа-конгресс.

В преддверии председательства России в Арктическом совете, Зарина Догузова посетила с рабочим визитом Санкт-Петербург и Мурманскую область.

«Необходимо системно заниматься развитием инфраструктуры, продвижением бренда арктических регионов и конечно же, снимать законодательно ограничения. Это нужно делать аккуратно, поэтапно. Чтобы сохранить природу хрупкого арктического региона, но сделать его доступным для наших граждан, для туристов», — подчеркивает Догузова.

Сегодня российской Арктике уже есть что предложить туристам. Например, пожить в настоящих чумах в республике Коми или увидеть Плато Путорана в Красноярском крае. Интересные предложения есть также в Петербурге и в Мурманске. С обоими регионами заключены соглашения о стратегическом партнерстве.

Привлекательности всей Арктики для российских и иностранных путешественников поспособствует и пакет законодательных инициатив, подготовленный Ростуризмом. До конца года его направят в Госдуму и правительство.