Русская Арктика: чем может удивить туриста уникальный регион
Привлекательность региона для путешественников в Ростуризме планируют развивать при помощи законодательных инициатив.
Фото, видео: ТАСС / Федосеев Лев, 5-tv.ru
Арктический туризм в России растет опережающими темпами. Об этом рассказала руководитель Ростуризма, открывая Первый международный арктический медиа-конгресс.
В преддверии председательства России в Арктическом совете, Зарина Догузова посетила с рабочим визитом Санкт-Петербург и Мурманскую область.
«Необходимо системно заниматься развитием инфраструктуры, продвижением бренда арктических регионов и конечно же, снимать законодательно ограничения. Это нужно делать аккуратно, поэтапно. Чтобы сохранить природу хрупкого арктического региона, но сделать его доступным для наших граждан, для туристов», — подчеркивает Догузова.
Сегодня российской Арктике уже есть что предложить туристам. Например, пожить в настоящих чумах в республике Коми или увидеть Плато Путорана в Красноярском крае. Интересные предложения есть также в Петербурге и в Мурманске. С обоими регионами заключены соглашения о стратегическом партнерстве.
Привлекательности всей Арктики для российских и иностранных путешественников поспособствует и пакет законодательных инициатив, подготовленный Ростуризмом. До конца года его направят в Госдуму и правительство.
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