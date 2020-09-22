Почему Даниил Козловский бросил Ольгу Зуеву и своего новорожденного ребенка?

СМИ облетела новость: Данила Козловский закрутил роман с Оксаной Акиньшиной. Правда ли, что пара отдыхает вместе в Турции? Неужели актер бросил невесту с маленьким ребенком? Как на это отреагировала сама Ольга Зуева? Ответы на вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Зачем мучить друг друга, лучше отпустить. Я лучше останусь в своей жизни, прожив ее как-то содержательнее, ранив при этом как можно меньше людей», — признался Данила Козловский.

В сети обсуждают тайный роман Данилы Козловского с коллегой Оксаной Акиньшиной. Знаменитости были замечены вместе в Турции. Отдыхающие, которые узнали звезд, сняли на видео, как пара вместе загорала на живописном берегу Эгейского моря. Весть о новой возлюбленной взбудоражила поклонников артистов, а также их коллег по цеху.

«Творческая профессия, не только шоу-бизнес, но театральная или киноиндустрия, люди, ну, влюбчивые, наверно. Где-то непостоянные, ветреные», — считает певица Ирина Ортман.

А ведь весной этого года Данила Козловский впервые стал отцом. Актриса и модель Ольга Зуева подарила артисту дочь. Девочку назвали необычным именем — Ода.

Роды прошли в США. Кстати, именно в Америке влюбленные и познакомились. Пара вместе пять лет. Однако Козловский и Зуева до сих пор официально не расписаны. На вопрос журналистов Козловскому, делал ли тот предложение Ольге, он ответил отрицательно.

Во время карантина звездная чета жила в Штатах. Правда, как только границы открыли, Козловский вернулся в Москву. Зуева же осталась одна с ребенком в Нью-Йорке. Данила рассказывал, что самоизоляция стала для многих пар испытанием.

«Это тяжело очень, но именно в таких ситуациях проверяются семьи, сложности обнаруживаются, связи новые. Люди по-другому узнают себя», — разоткровенничался артист.

Так неужели пара не выдержала совместной жизни? Или Козловского из семьи увела Акиньшина?

«Думал, что это тебя не коснется, ты искренний, чист, наивен даже в своих помыслах. Потом, когда это происходит, первая реакция, она неприятная. Потому что ты просто не ожидаешь удар под дых. Ты читаешь и думаешь почему, как, за что», — вспоминает Козловский.

Ходят слухи, что роман актеров завязался еще полгода назад на съемках фильма, где Козловский и Акиньшина сыграли супругов. Якобы во время самоизоляции они держали связь на расстоянии, а потом смогли воссоединиться.

А ведь Оксана тоже не свободна. Вместе с супругом кинопродюсером Арчилом Геновали и детьми она уже три года живет в Швейцарии. Правда сейчас актриса все больше времени проводит в России. Кстати, еще пару лет назад Акиньшина уже хотела развесить с мужем, о чем писала у себя в микроблоге. Но затем передумала.

Недавно Оксана выложила фото с отдыха. Хэйтеры тут же набросились на кинозвезду. Пользователи призвали ее оставить Козловского в покое, ведь у них с Ольгой Зуевой есть общий ребенок. Кто-то даже обвинил девушку в уводе мужчины из семьи. Однако Зуева, кажется, все еще надеется на воссоединение с любимым.

Пока Козловский и Акиньшина проводили отпуск в Бодруме, Зуева публиковала архивные фото с животом. Поклонники гадают, уж не пытается ли она таким способом разбудить отцовские чувства Данилы.

Некоторые подписчики предположили, что отношения актеров всего лишь пиар-ход, ведь осенью выходит новый фильм Козловского. Критики уже пророчат картине провал. Так может знаменитости решили подогреть интерес публики фальшивым романом? Своим видением ситуации поделилась Мария Тарханова, председатель Союза пиарщиков России

«Акиньшина у нас еще та любвеобильная особа. Она не раз подмочила свою репутацию. Сейчас, на данном этапе, когда уже все знают. Несмотря на то, что она тоже многодетная мама и тоже замужем, все уже не удивляются ее романам на стороне. На самом деле популярные люди с именем, они, конечно, не пользуются уж таким низкопробным пиаром. Честно говоря, с точки зрения пиара, конечно, это вообще ни о чем», — прокомментировала Мария Тарханова.

Участники любовного треугольника пока не комментируют ситуацию. Премьера не горами. Видимо, тогда и станет понятно, что связывает актеров на самом деле.