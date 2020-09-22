Закат «Обители Рассвета»: чем прославился задержанный глава общины Виссарион

Под Красноярском этим утром сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели масштабную спецоперацию в одной из самых закрытых религиозных сект страны — так называемой «Церкви Последнего завета». Ее основатель Сергей Тороп, называющий себя ни много ни мало Иисусом Христом, задержан.

Обманом и шантажом он привлек более пяти тысяч последователей. Община фактически стала государством в государстве. Все имущество и накопления адептов отходили церкви, а за нарушения людей подвергали жестоким пыткам.

Кадры спецоперации в репортаже Ивана Литомина.

Это кадры из Обители Рассвета. Поселок Жаровск. Красноярский край. Рано утром сюда прилетели вертолеты ФСБ. На борту — спецназ и следователи. Эта спецоперация по задержанию так называемого Бога и его последователей — оккультная община Виссариона существовала здесь почти тридцать лет и, похоже, сегодня наступил ее последний день.

«Вот! Заводят Учителя и Редькина в вертолет!»

Учителем здесь как раз и называют того самого Виссариона. Он же — Сергей Тороп. В прошлом — инспектор патрульно-постовой службы советской милиции. Еще в начале 90-х Тороп назвал себя вторым пришествием Христа, создал религиозную организацию — Церковь Последнего завета, собрал паству и начал активно проповедовать по городам и весям. Написал так называемый Последний Завет — некое учение, состоящее из 18-ти томов, правила жизни на Земле. Сегодня эту литературу, а также — оккультную атрибутику, оружие и боеприпасы у самого Торопа и его последователей изымают правоохранители. На этих кадрах хорошо видно, что виссарионовцы, похоже, готовились к вооруженному сопротивлению силовикам.

«Обитель Рассвета» — это столица виссарионовской общины. Здесь живет элита Церкви последнего Завета. По учениям Виссариона-Торопа здесь запрещено пить, курить, материться и даже есть тяжелую пищу. Но, похоже, сам Тороп нередко злоупотреблял этими правилами — а заодно и спиртным. Вот кадры из его дома: целая коллекция пустых бутылок из-под горячительных напитков. А вот так — выглядит обложка его паспорта: Царь. Просто Царь, которого сегодня отправили в изолятор.

«Согласны или не согласны с задержанием?»

«Мне это все сложно! Поэтому смысл защищаться?»

Спецоперацию правоохранители разрабатывали почти два года — и началось все с обнаружения тела младенца в одной из деревень адептов. Это — эксклюзивные кадры из материалов уголовного дела. Родителям заболевшего ребенка, да и всем последователям, Сергей Тороп тогда запретил обращаться к «мирским» медикам. Спасти малыша не удалось.

А вот еще — снимок. Это предсмертная записка одного из последователей учения Виссариона — мужчина продал все и хотел лучшей жизни, но в общину его не приняли. В итоге — он покончил жизнь самоубийством. На грани была и Ольга Климова. Женщина еще в конце девяностых поверила в Последний Завет и продала свою московскую недвижимость. Деньги лично отдавала Торопу.

«И такая еще эйфория напала, что я должна это сделать. Это будет мой вклад в помощь человечеству. Ну раз господь пришел… я этим помогу», — говорит бывший последователь церкви Последнего завета Ольга Климова.

Большой репортаж о виссарионовской общине мы снимали еще в начале месяца. Тогда наша съемочная группа под видом туристов приехала в «Обитель Рассвета», чтобы задать свои вопросы Сергею Торопу. Но вопросы наши богу-Виссариону не понравились и на съемочную группу напали.

Спасти эти кадры удалось лишь потому, что оператор выкинул флеш-карту в траву. Нашли мы ее чуть позже, когда зашли на территорию «Обители Рассвета» вместе с полицейскими. Участковый тогда очень не хотел общаться с Торопом, а ведь именно Виссарион — был главным свидетелем и, похоже, распорядителем нападения на нас.

Сейчас Сергею Торопу, его заместителю Вадиму Редькину и еще нескольким последователям вменяют создание религиозной организации посягающей на здоровье граждан и причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц. Уже в ближайшее время красноярскому богу изберут меру пресечения. В Обители Рассвета, похоже, сегодня встретят последний закат.