Почему мужчины бегут от Наоми Кэмпбелл и за что ее бывший возлюбленный подал на нее в суд?

Бывший возлюбленный Наоми Кэмпбелл подал на нее в суд! В чем российский миллиардер Владислав Доронин обвиняет супермодель? Почему пара рассталась? Как скверный характер черной пантеры повлиял на ее карьеру? И смогла ли Наоми справиться с наркозависимостью? Ответы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Российский миллиардер Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл познакомились на Каннском фестивале в 2008 году. Тогда между ними завязался бурный роман. Пять лет пара была неразлучна. Мировые таблоиды не раз сообщали о скорой свадьбе олигарха и супермодели.

«Очень сложно найти того, кто не будет тебя использовать, чтобы с кем-то познакомиться. Мне нужен мужчина, который будет любить только меня», — призналась Наоми Кэмпбелл.

Бизнесмен ничего не жалел для своей избранницы. Владислав дарил ей шикарные подарки: например, колье с бриллиантами, кольцо почти за девять миллионов рублей, пентхаус в Бразилии.

Доронин также подарил Наоми роскошный коттедж в виде взлетающей ракеты в Подмосковье. Однако в нем пара жила недолго — в 2012 году они расстались. Бизнесмен выставил особняк на продажу за шесть с половиной миллиардов рублей, хотя на строительство ушло девять миллиардов.

«Я была шокирована. Я всегда говорила, что я не святая, что я работаю над собой. Но я никогда не буду заложницей своего прошлого», — сказала Кэмпбелл.

Если от четырехэтажного дома супермодель сразу отказалась, то другую недвижимость она решила не возвращать. Недавно стало известно: Доронин подал судебный иск против бывшей возлюбленной. Олигарх потребовал вернуть ему имущество, а также внушительную сумму, которую он давал в долг еще до разрыва.

«Это очень меня разочаровывает и разбивает мне сердце», — призналась девушка.

Многих удивило, что успешный бизнесмен требует с бывшей потраченные на нее когда-то деньги.

«Ну как можно забирать у женщины! Они только считают „Я кольцо ей купил“. Ну и что, что ты купил ей кольцо, она тебе столько энергии за это кольцо отдала, что это вообще одно другого не стоит. Почему-то ты, дрянь, не думаешь, что ты взял энергию, ты думаешь, что только кольцо подарил и хочешь его забрать», — возмутилась актриса Эвелина Бледанс.

Однако выяснилось, что эту имущественную дележку начал не бизнесмен! Еще в феврале Наоми подала иск с требованием вернуть ее вещи, которые вот уже более семи лет находятся у предпринимателя. Общий знакомый Кэмпбелл и Доронина рассказал, что дело вовсе не в деньгах.

А ведь благодаря Наоми о Доронине узнали во всем мире. В окружении знаменитостей говорят, ради бизнесмена Кэмпбелл готова была переехать в Москву и оставить подиум. А в интервью одному изданию супермодель призналась, что именно с Владиславом она хотела создать семью.

«Он чудесный человек, очень особенный, сейчас я очень хотела бы завести ребенка», — говорила Наоми в период их романа.

Она ждала от него предложения руки и сердца, но выяснилось, что он женат!

«Я больше не зла. Я не позволяю людям нажимать на эту кнопку», — призналась Кэмпбелл.

После долгих переговоров Доронин сумел развестись с супругой, но на Наоми так и не женился. Олигарх менял одну модель на другую и окончательный выбор сделал в пользу молоденькой русской девушки — Кристины Романовой. Пара вместе уже пять лет и воспитывает двух дочек.

Друзья знаменитостей считают, у бизнесмена с Кэмпбелл вряд ли бы получилось построить крепкую семью. У влюбленных не совпадал жизненный уклад: Наоми хотела допоздна оставаться на вечеринках и всегда чувствовать себя свободной, а Владислав привык к строгому распорядку, ранним подъемам и йоге по утрам. Может он не смог больше терпеть ее сложный характер?

В сети ходили слухи, что причиной расставания супермодели и миллиардера стала лысина Кэмпбелл! Из-за постоянных укладок, наращивания и стрессов длинноногая манекенщица осталась практически без волос. Такой небезупречный вид якобы не устраивал бизнесмена.

«Потому что других причин быть не может. В первое верить не хочу», — заявил певец Митя Фомин.

Также известно, что манекенщица употребляла запрещенные вещества. Кэмпбелл была членом общества анонимных наркоманов, и на какое-то время ей даже удалось побороть зависимость.

«Я не могу обещать, что в будущем никогда не притронусь к наркотикам. Мы все разные, кто-то может прожить без наркотиков и чувствовать себя прекрасно. А я не могу. Хотя они воздействуют на меня не лучшим образом и портят много крови», — откровенно пояснила свою позицию девушка.

После разрыва отношений с Дорониным Кэмпбелл встречалась с актерами, музыкантами и даже с египетским мультимиллионером. Однако ни с кем из них у Наоми не получилось создать семью. Но несмотря на это, она все еще надеется стать матерью.

«Я правда хочу завести ребенка — и неважно, буду ли я с кем-нибудь в этот момент или нет», — сказала топ-модель.

Кэмпбелл пока никак не прокомментировала судебный процесс со своим бывшим. Наоми занята работой. В свои 50 она продолжает сниматься для обложек журналов и оставаться одной из самых востребованных моделей мира.