В СК РФ подтвердили задержание участников «секты Виссариона» под Красноярском

В Следственном комитете РФ подтвердили задержание участников «секты Виссариона» под Красноярском. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, предводители «Церкви Последнего Завета» — Сергей Тороп, он же Виссарион, Вадим Редькин и Владимир Ведерников с 1991 года по 22 сентября 2020 года руководили незаконным религиозным объединением.

При этом, бывший инспектор ДПС Сергей Тороп именовал себя не иначе как сыном божьим Христом.

«ГСУ СК РФ расследуется уголовное дело по факту незаконной деятельности Курагинской местной религиозной организации „Церковь последнего завета“ <…> Тороп, Редькин и Ведерников задержаны», — сказала Светлана Петренко.

Представитель Следственного комитета РФ добавила, что в ближайшее время фигурантам уголовного дела будут предъявлены обвинения по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением».

Следователи намерены добиваться ареста предводителей «секты Виссариона». Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ проводит обыски в общине адептов «секты Виссариона» под Красноярском.