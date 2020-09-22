В Ленобласти мигрант-наркоман выпрыгнул с десятого этажа уходя от полиции — видео

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Василий Заика
Эксклюзив 60

Инцидент произошел ночью 22 сентября в одном из домов во Всеволожске.

Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко

Приезжий из Узбекистана выпрыгнул из окна десятого этажа в попытке скрыться от полиции. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 22 сентября в одном из домов в городе Всеволожск Ленинградской области.

Стражей порядка вызвала местная жительница, когда услышала в соседней квартире душераздирающие крики женщины и шум борьбы. Прибывшие правоохранители выяснили, что в жилище забаррикадировался приезжий из Узбекистана. Мужчина с явными признаками наркотического опьянения не открывал дверь полицейским и выкрикивал намерения расправиться с сожительницей. Пострадавшая в этот момент умоляла о помощи.

На место происшествия была вызвана группа захвата, которая взяла квартиру штурмом. Увидев ворвавшихся в жилище стражей порядка, дебошир сиганул в окно.

Хозяйка квартиры была госпитализирована в состоянии средней тяжести с травмами головы и порезами. Ее благоверный с сочетанными травмами и ушибом головного мозга помещен в реанимацию.

Все обстоятельства семейной драмы предстоит выяснить следователям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина годами избивал детей и жену в Ярославской области.

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В Ленобласти мигрант-наркоман выпрыгнул с десятого этажа уходя от полиции — видео

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