Приезжий из Узбекистана выпрыгнул из окна десятого этажа в попытке скрыться от полиции. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 22 сентября в одном из домов в городе Всеволожск Ленинградской области.

Стражей порядка вызвала местная жительница, когда услышала в соседней квартире душераздирающие крики женщины и шум борьбы. Прибывшие правоохранители выяснили, что в жилище забаррикадировался приезжий из Узбекистана. Мужчина с явными признаками наркотического опьянения не открывал дверь полицейским и выкрикивал намерения расправиться с сожительницей. Пострадавшая в этот момент умоляла о помощи.

На место происшествия была вызвана группа захвата, которая взяла квартиру штурмом. Увидев ворвавшихся в жилище стражей порядка, дебошир сиганул в окно.

Хозяйка квартиры была госпитализирована в состоянии средней тяжести с травмами головы и порезами. Ее благоверный с сочетанными травмами и ушибом головного мозга помещен в реанимацию.

Все обстоятельства семейной драмы предстоит выяснить следователям.

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