Отец-тиран: мужчина годами избивал детей и жену в Ярославской области

Следственный комитет Ярославля возбудил уголовное дело в отношении установленного гражданина, отца, которого подозревают в регулярном избиении собственных сыновей — семи, девяти и десяти лет. Их мать мужчина тоже бил, выгнал из дома, а детей забрал себе.

Женщина подавала жалобы в полицию, соседи подтверждали ее слова, но несколько лет главе семьи все сходило с рук. Почему, выяснял Андрей Захаров.

Налысо постриженные, запуганные, с ссадинами, шрамами и ушибами на голове. Вместо школы эти трое маленьких братьев находились на семейном обучении, но воспитание семейным не назовешь.

«Дети говорят, что их, возможно, извивает отец. Наносит побои», — говорит начальник отдела опеки по Заволжскому району управления опеки и попечительства департамента образования мэрии города Ярославль Евгения Новожилова.

Сотрудники опеки изъяли детей, сейчас они находятся в реабилитационном центре. Как это часто бывает, малыши оказались заложниками отношений взрослых. Их родители с прошлой осени в разводе, а запуганной матери не удалось отстоять право на собственных сыновей.

«Муж всегда меня бил. Даже когда я была беременной. Если после избиения у меня образовывались синяки, то муж не выпускал меня из дома, опасаясь, что это увидят окружающие», — рассказывает Ольга Рустамова.

Доставалось всем, рассказывает многодетная мать: угрозами муж заставлял забирать заявления в полицию. И продолжал побои с издевательствами. Пришлось бежать, скрываться, тайно встречаться с мальчиками, которые ей постоянно жаловались на отца. Но оказалось, 50-летний мужчина, держал в страхе не только детей и супругу.

«Свидетельство. Дай мне справку о том, что она здесь больше не живет. Она откуда знает? Она все знает!»

«Крики, да, слышали. Председателю звонила в час-два ночи. Слышимость хорошая, пугает просто», — рассказывает Надежда Кусечкина.

Соседи подтверждают, что глава семьи Рустамовых от разговора на повышенных тонах всегда готов перейти к делу.

«Я просто его боюсь, потому что на меня он… Просто меня пытался бить. Он замахивался. Говорил, ты дура! Я тебе сейчас как дам! Жена избитая. Вся в синяках просто! Палкой бил. Мог разбудить ночью и сказать — грязная раковина. И начать пинать ее ногами. Жуть просто!»

Соседи писали заявления, но от полиции не было реакции — дескать, нет достаточных оснований для реагирования. Вот и в разговоре с нами все обвинения Ильгар отрицал. Сказал, что его детей, дескать, избили хулиганы.

«Мурад вообще убежал в сторонку. Под деревом стоит, плачет. Рустам весь в крови. У Джамала голова разбита. У Рустама из носа течет», — оправдывается отец.

В телефонном разговоре Ильгар Рустамов даже приглашал нас домой, чтобы показать, как живут дети. Но когда съемочная группа приехала — повел себе очень негостеприимно.

«В суде будем говорить!»

«Просто позицию хотели вашу».

«Никакой позиции. До свиданья!»

Делу дали ход, лишь когда дети в синяках и ушибах пришли в школу, а о ситуации стало известно уполномоченному по правам ребенка.

«Это вопиющий случай. Я почему очень так настойчиво я хотел увидеть детей. Потому что я никак не мог поверить, что такое может быть. Это просто исключение из всех правил», — говорит шокированный произошедшим уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

По словам матери, она будет добиваться, чтобы дети к ней вернулись. Женщина не хочет, чтобы сыновья находились в постоянном страхе, как жила она.

«Экспертиза подтвердила, что побои. Более того, застарелые травмы. Неправильно сросшийся перелом одной из рук. Это вот подтверждает сама Рустамова, что он, избивая ее, сломал ей руку. К доктору он ей запретил обращаться и она вынуждена была сама, находясь дома, наложить себе шину», — рассказывает общественный помощник уполномоченного по правам ребенка Сергей.

И если жену Рустамову удалось запугать и не доводить дело до суда, то с детьми, которые сейчас находятся под защитой государства, сделать это будет сложнее. Уголовное дело в отношении мужчины по факту систематических побоев уже возбуждено.