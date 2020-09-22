Избивший гитариста «Ляписов» до комы мужчина «уедет» на пять лет строгого режима
Московский районный суд Минска обязал виновного выплатить моральную компенсацию родственникам погибшего.
Фото, видео: Instagram @tyazhkiy7074
Сергея Шукана осудили на пять лет колонии строгого режима, он избил до комы гитариста группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко. Приговор озвучили в Московском районном суде Минска 21 сентября, пишет Euroradio.fm. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.
Суд также обязал Шукана выплатить моральную компенсацию сестре и матери музыканта. Стоит отметить, что мать гитариста рассчитывала на более суровый приговор. Прокурор запрашивал для осужденного 11 лет. Помимо этого, родственники музыканта уверены, что нападавших было несколько.
Ранее 5-tv.ru писал, что гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после долгой комы. Он умер в возрасте 47 лет после того, как его избили и ограбили в Минске 6 июля 2019-го.
Читайте также
72%
0.23 89.48
-0.53
Нашли ошибку?