Избивший гитариста «Ляписов» до комы мужчина «уедет» на пять лет строгого режима

Сергея Шукана осудили на пять лет колонии строгого режима, он избил до комы гитариста группы «Ляпис Трубецкой» Руслана Владыко. Приговор озвучили в Московском районном суде Минска 21 сентября, пишет Euroradio.fm. Мужчину признали виновным в причинении смерти по неосторожности.

Суд также обязал Шукана выплатить моральную компенсацию сестре и матери музыканта. Стоит отметить, что мать гитариста рассчитывала на более суровый приговор. Прокурор запрашивал для осужденного 11 лет. Помимо этого, родственники музыканта уверены, что нападавших было несколько.

Ранее 5-tv.ru писал, что гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после долгой комы. Он умер в возрасте 47 лет после того, как его избили и ограбили в Минске 6 июля 2019-го.