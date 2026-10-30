«Европе нужно возвращаться»: зачем Стубб и Стере позвонили Путину

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 36 0

По словам эксперта, пока рано говорить, насколько устойчивой окажется новая конфигурация международных контактов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Контакты Стубба и Стере с Путиным могут усилить роль Европы в переговорах

Контакты президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с президентом России Владимиром Путиным могут свидетельствовать о попытке европейских стран вновь усилить свое участие в переговорном процессе. Об этом научный сотрудник Центра Северной Европы РАН Иван Скрипка рассказал в интервью «Известиям. Главное».

«Европа несколько потеряла свою значимость в последние месяцы, так как США ведут напрямую переговоры как с Украиной, так и с Россией. И для Европы, для Евросоюза и для конкретных стран это становится сигналом о том, что им нужно возвращаться в эти переговоры», — отметил эксперт.

По его словам, именно этим можно объяснить активизацию контактов Хельсинки и Осло с Москвой. При этом Скрипка подчеркнул, что пока рано говорить о том, насколько устойчивой окажется новая конфигурация.

«Это, конечно, немножко меняет конфигурацию, но насколько она устойчивая, покажет нам время», — сказал он.

Эксперт также считает, что Финляндия и Норвегия вряд ли смогут напрямую повлиять на условия возможного соглашения по Украине из-за ограниченных военных и финансовых возможностей. Однако их участие может оказаться важным с точки зрения того, кто именно будет представлять Европу в контактах с Россией.

Отдельно Скрипка указал на дипломатический опыт Норвегии, в том числе ее связи на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга. По его словам, это может стать преимуществом, если переговоры будут проходить в ближневосточном регионе.

Финляндия, в свою очередь, также выделяется среди европейских государств благодаря общей границе с Россией. Кроме того, как отметил эксперт, Александр Стубб имеет опыт взаимодействия с администрацией президента США Дональда Трампа и определенные дипломатические контакты с Москвой.

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«Европе нужно возвращаться»: зачем Стубб и Стере позвонили Путину

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