Руки в кровь: теннисист Даниил Медведев выбил победу на турнире в Вене

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Спортсмен был в шаге от поражения.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Теннисист Даниил Медведев избил корт руками на турнире в Вене

На турнире в Вене российский теннисист Даниил Медведев буквально выбил путевку в четвертьфинал.

Спортсмен устроил настоящую драку. В шаге от поражения от британца Кэмерона Норри россиянин в кровь избил корт руками! Эмоциональный взрыв сработал. Даниил отыграл матчбол и вырвал победу.

Но залечивать раны некогда. Уже сегодня Медведеву предстоит битва за полуфинал с французским соперником Адрианом Маннарино.

Медведев известен своим эмоциональным поведением на корте. Весной он бурно отреагировал на собственное поражение в матче с итальянцем, занимающим 90-ю строчку мирового рейтинга. Некогда первая ракетка мира не смог пережить провал и сломал свою ракетку.

Этот «мастер-класс по уничтожению ракетки» длился почти целую минуту, все это время зрители, привыкшие к выходкам россиянина на корте, неодобрительно гудели.

Летом прошлого года Медведва и вовсе оштрафовали на 42 тысячи долларов: тогда спортсмен начал спорить с арбитром и от злости сломал ракетку.

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