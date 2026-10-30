Путь в США закрывается? Трамп добился нового решения по грин-картам

Суд разрешил Трампу не запускать лотерею грин-карт к 1 ноября

Запуск лотереи грин-карт DV-2027 в США вновь оказался под вопросом после того, как администрация президента Дональда Трампа добилась приостановки судебного решения, обязывавшего открыть прием заявок к 1 ноября 2026 года. Соответствующее постановление 29 октября вынес Девятый окружной апелляционный суд США. Об этом сообщает Bloomberg Law.

Решение позволяет американскому Госдепартаменту пока не выполнять распоряжение нижестоящего суда о возобновлении программы Diversity Visa, предназначенной для граждан государств с относительно низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты.

Почему регистрацию на грин-карту отложили

Судебное разбирательство началось после того, как власти США не открыли регистрацию на DV-2027 в привычные сроки. В августе 2026 года иммиграционная юридическая фирма Red Eagle Law обратилась в суд, оспорив бездействие Госдепартамента.

14 октября федеральный суд обязал ведомство возобновить проведение лотереи. Согласно установленному графику, власти должны были объявить сроки приема заявок не позднее 29 октября, открыть регистрацию к 1 ноября и уведомить отобранных участников до 3 декабря.

Однако 19 октября администрация Трампа обжаловала это решение. Правительство также потребовало временно освободить Госдепартамент от исполнения судебного предписания на период рассмотрения апелляции.

Первоначально подача жалобы не отменяла установленные сроки. Но 29 октября апелляционный суд удовлетворил ходатайство правительства, изменив правовую ситуацию.

Судьи пришли к предварительному выводу, что у властей есть веские основания рассчитывать на успех апелляции. В частности, возник вопрос о праве юридической фирмы, подавшей иск, оспаривать действия Госдепартамента в рамках законодательства о программе Diversity Visa.

Отменили ли лотерею грин-карт DV-2027

Несмотря на новое постановление, говорить об окончательной отмене программы нельзя.

Апелляционная инстанция приостановила исполнение решения о принудительном возобновлении регистрации. При этом вопрос о законности действий Госдепартамента еще подлежит дальнейшему рассмотрению.

Таким образом, ранее установленная дата 1 ноября больше не является обязательным сроком, к которому власти должны открыть прием анкет.

Новая дата начала регистрации пока не объявлена.

Что известно о программе Green Card

Лотерея Diversity Visa предоставляет иностранным гражданам возможность претендовать на иммиграционную визу США.

Ежегодно в рамках программы предусмотрено до 55 тысяч виз, которые распределяются среди заявителей из стран с исторически низким уровнем иммиграции в Соединенные Штаты. При этом действующее законодательство предусматривает отдельные вычеты из общего лимита.

Победа в розыгрыше не означает автоматического получения грин-карты. Отобранным участникам необходимо пройти дальнейшие иммиграционные процедуры и соответствовать установленным требованиям.

Для программы DV-2027 период выдачи виз ограничен сроком с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027 года. Госдепартамент ранее отмечал, что изменение сроков регистрации само по себе не меняет этот период.

Где проверить дату начала регистрации DV-2027

Актуальные сведения о сроках участия публикуются на официальном сайте Госдепартамента США.

Подать заявку можно только во время объявленного регистрационного периода через официальный электронный сервис. Подача нескольких анкет от имени одного человека может привести к дисквалификации.

Поэтому потенциальным участникам следует ориентироваться на официальные объявления американского внешнеполитического ведомства, а не на первоначальную дату 1 ноября, установленную судом до ее последующей приостановки.

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