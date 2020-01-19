Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после долгой комы

Гитарист группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался, не приходя в сознание после долгой комы. Музыкант ушел из жизни в возрасте 47 лет.

«Сегодня утром нашего Пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг!» — написали представители группы в официальном Instagram-аккаунте.

РИА Новости / Владимир Песня

Летом прошлого года Руслан Владыко впал в кому после того, как его избили и ограбили в Минске. Музыкант получил черепно-мозговую травму и находился в реанимации на искусственной вентиляции легких.

Завтра, 20 января, состоится очередное заседание суда над обвиняемым в избиении артиста, пишет Рiter.tv.

Музыкальный коллектив «Ляпис Трубецкой» —белорусская панк-рок-группа, существовавшая с 1989 по 2014 годы. Была названа в честь одного из персонажей романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двеннадцать стульев». Группа известна благодаря таким композициям как «Ты кинула», «В платье белом», «Евпатория», «Не давай», «Яблони», «Ау» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что солист группы «140 ударов в минуту» погиб при загадочных обстоятельствах.