Лотерея в жизнь: таролог нашла связь между смертями Жулина и Борисова

|
Татьяна Меркер
Эксклюзив 78

Марианна Абравитова предположила, что игры с фортуной приблизили кончину ведущих телевизионных шоу-лото.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В конце прошедшей недели, 19 сентября, ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, бессменный ведущий телевизионной лотереи «Русское лото», актер и режиссер Михаил Борисов. Сегодня в результате ДТП скончался Дмитрий Жулин. Зрители знали его благодаря роли Алексея Казарина в детективе «Александровский сад» и ведущего шоу «Спортлото 6 из 49».

Любопытно, что оба этих известных человека вели программы, основанные на розыгрыше вещей и денежных сумм по билетам, а их жизни оборвались одинаково резко и неожиданно. Таролог Марианна Абравитова предположила, что между смертями актеров есть изотерическая связь. Она порассуждала, могли ли игры с фортуной приблизить гибели двух ведущих телелотерей.

«Есть такой непреложный закон, в изотерическом мире его знают, что с фортуной заигрывать нельзя», — подметила Абравитова.

Таролог подчеркнула, что специалисты ее профиля, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не берутся предсказывать числа выигрышных лотерейных билетов и номера лошадей, которые первыми придут на скачках.

«Когда ты влезаешь в дела фортуны, она тебя за это наказывает. В данном случае того и другого она наказала смертельно», — пояснила Марианна.

Абравитова подчеркнула, что в нашем мире нет случайностей, а то, что люди понимают под игрой судьбы, на самом деле четко выверено. В этом есть таинство, в которое человеку погружаться нельзя. Ведущие телелотерей, по словам таролога, нарушили его, за что поплатились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер описала последние часы жизни ведущего «Русского лото» Михаила Борисова.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
76.27
0.23 89.48
-0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:54
Петербургский курсант арестован по обвинению в жестоком убийстве матери
20:43
Убийцей, расчленившим трансгендера с силиконовой грудью под Петербургом, может быть актер
20:32
Как заставить друга вернуть долг — эффективные советы от психолога и коллектора
20:21
Лотерея в жизнь: таролог нашла связь между смертями Жулина и Борисова
20:16
В Северном полушарии Земли наступила астрономическая осень
19:58
Путин заявил о приверженности Москвы к мирному решению региональных конфликтов

Сейчас читают

Исполнительница хита «Мальчик мой» рассказала, как оказалась адептом «секты Виссариона»
С экрана в психиатрию: что известно о гулявшей голой телеведущей Хильде Кармен
«Не только в реке плескалась с Тарзаном» — Штурм показала архивное фото с мужем Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок