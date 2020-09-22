Лотерея в жизнь: таролог нашла связь между смертями Жулина и Борисова

В конце прошедшей недели, 19 сентября, ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, бессменный ведущий телевизионной лотереи «Русское лото», актер и режиссер Михаил Борисов. Сегодня в результате ДТП скончался Дмитрий Жулин. Зрители знали его благодаря роли Алексея Казарина в детективе «Александровский сад» и ведущего шоу «Спортлото 6 из 49».

Любопытно, что оба этих известных человека вели программы, основанные на розыгрыше вещей и денежных сумм по билетам, а их жизни оборвались одинаково резко и неожиданно. Таролог Марианна Абравитова предположила, что между смертями актеров есть изотерическая связь. Она порассуждала, могли ли игры с фортуной приблизить гибели двух ведущих телелотерей.

«Есть такой непреложный закон, в изотерическом мире его знают, что с фортуной заигрывать нельзя», — подметила Абравитова.

Таролог подчеркнула, что специалисты ее профиля, опасаясь за свою жизнь и здоровье, не берутся предсказывать числа выигрышных лотерейных билетов и номера лошадей, которые первыми придут на скачках.

«Когда ты влезаешь в дела фортуны, она тебя за это наказывает. В данном случае того и другого она наказала смертельно», — пояснила Марианна.

Абравитова подчеркнула, что в нашем мире нет случайностей, а то, что люди понимают под игрой судьбы, на самом деле четко выверено. В этом есть таинство, в которое человеку погружаться нельзя. Ведущие телелотерей, по словам таролога, нарушили его, за что поплатились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер описала последние часы жизни ведущего «Русского лото» Михаила Борисова.