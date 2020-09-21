Продюсер описала последние часы жизни ведущего «Русского лото»

Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов чувствовал себя плохо еще до репетиции программы, но он сам отказался от госпитализации, когда вызванная коллегами скорая приезжала к нему в первый раз. О последних часах жизни актера рассказала РИА Новости генеральный продюсер производящей программу компании «Ценарий» Светлана Трубникова. Она опровергла сообщения некоторых Telegram-каналов, которые со ссылкой на сестру Борисова утверждали, что Михаила якобы заставляли работать.

По словам Трубниковой, накануне смерти Борисов прилетел в Москву из Казани, где читал лекции студентам. На съемки «Русского лото» в субботу он приехал на своей машине — за рулем.

«Еще до начала репетиции Михаил Борисович почувствовал себя плохо, но отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая. Но продюсерская команда все-таки настояла на необходимости консультации врача и вызвала вторую скорую, которая его и госпитализировала», — цитирует Трубникову агентство.

В свою очередь сестра Михаила Борисова Нина сказала, что никогда не говорила СМИ, что ее брата заставляли работать.

«Ни я, ни мои родственники не могли такого заявить о том, что пишут СМИ. К нему на работе всегда очень внимательно и чутко относились», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Нины Борисовой, Михаил никогда не жаловался ей на плохое самочувствие, хотя она постоянно спрашивала. Наоборот, он беспокоился о ее здоровье и давление.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, стали известны место и время прощания с Михаилом Борисовым. Траурная церемония состоится в театральном институте имени Щукина 23 сентября.