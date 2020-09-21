Продюсер описала последние часы жизни ведущего «Русского лото»
Михаил Борисов умер в реанимации, куда его увезли прямо со съемочной площадки. После этого появились сообщения, что актера якобы заставляли работать, несмотря на плохое самочувствие.
Фото: ТАСС / Донат Сорокин
Ведущий «Русского лото» Михаил Борисов чувствовал себя плохо еще до репетиции программы, но он сам отказался от госпитализации, когда вызванная коллегами скорая приезжала к нему в первый раз. О последних часах жизни актера рассказала РИА Новости генеральный продюсер производящей программу компании «Ценарий» Светлана Трубникова. Она опровергла сообщения некоторых Telegram-каналов, которые со ссылкой на сестру Борисова утверждали, что Михаила якобы заставляли работать.
По словам Трубниковой, накануне смерти Борисов прилетел в Москву из Казани, где читал лекции студентам. На съемки «Русского лото» в субботу он приехал на своей машине — за рулем.
«Еще до начала репетиции Михаил Борисович почувствовал себя плохо, но отказался от госпитализации, когда приехала первая скорая. Но продюсерская команда все-таки настояла на необходимости консультации врача и вызвала вторую скорую, которая его и госпитализировала», — цитирует Трубникову агентство.
В свою очередь сестра Михаила Борисова Нина сказала, что никогда не говорила СМИ, что ее брата заставляли работать.
«Ни я, ни мои родственники не могли такого заявить о том, что пишут СМИ. К нему на работе всегда очень внимательно и чутко относились», — приводит ее слова РИА Новости.
По словам Нины Борисовой, Михаил никогда не жаловался ей на плохое самочувствие, хотя она постоянно спрашивала. Наоборот, он беспокоился о ее здоровье и давление.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, стали известны место и время прощания с Михаилом Борисовым. Траурная церемония состоится в театральном институте имени Щукина 23 сентября.
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