Скончался знаменитый конферансье, выступавший с Кобзоном и Утесовым

Скончался знаменитый конферансье и режиссер Арнольд Гумницкий. Как стало известно 5-tv.ru, смерть деятеля культуры наступила в санатории в Пушкинском городском округе, в Московской области. Ему было 80 лет.

О причине смерти Гумницкого пока ничего не сообщается. Известно, что его хотят похоронить на Востряковском кладбище.

Арнольд Гумницкий работал над созданием ряда таких театральных программ как «Нет, не забудет солдат!»; «Эстафета Садовое кольцо», к 70-летию «Вечерней Москвы» — «Московских окон негасимый свет» и других.

В качестве конферансье он работал с Иосифом Кобзоном и Леонидом Утесовым. Кроме того, он исполнял юморески, интермедии, фельетоны, куплеты, пародии. В 1993 году Гумницкому присвоили звание Заслуженного артиста России.