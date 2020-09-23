Ринувшийся спасать Дакоту Лука Сафронов рассказал, как едва не загремел в тюрьму

Пианист Лука Сафронов-Затравкин в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал все детали своей поездки в Турцию для помощи певице Рите Дакоте. Накануне звезда, у которой подтвердился COVID-19, пожаловалась, что «застряла» в Турции и не может вернуться домой к маленькой дочке. Она взмолилась о любой поддержке, и сын художника Никаса Сафронова откликнулся, несмотря на то, что лично с артисткой не знаком.

Музыкант признался, что о ситуации с «застрявшей» в Турции Ритой Дакотой ему рассказ журналист. До этого он даже не знал, кто это такая.

«Попросил меня дать комментарий, интервью, может быть сделать пост, чтобы привлечь к ней внимание. К сожалению, ввиду своего музыкального вкуса, не знал, кто это такая. Теперь послушал — замечательная певица и, наверное, хорошая мама. То, что она так сильно переживала из-за своего ребенка, для меня было трогательно. И я решил ей как-то помочь», — поделился Лука.

Сафронов-Затравкин вылетел в Турцию, отправился в Кемер. Пианист рассказал, что за последние недели оброс нужными связями и знакомствами, чтобы вытащить исполнительницу из беды. Однако он не делал этого ради хайпа и не планировал отбирать «чужую славу», как утверждает теперь адвокат Дакоты.

«Она официально обратилась, это была не секретная информация, не то чтобы я вдруг взялся. Она попросила о помощи», — напомнил пианист.

В отеле, где удерживали певицу, все поначалу шло хорошо. Однако Сафронов-Затравкин сразу стал фиксировать все происходящее на видео.

«В конечном итоге был большой конфликт, они очень испугались, что я их записываю. Начали уходить от ответа на вопрос, удерживают ли кого-то насильно», — рассказал он.

При попытке покинуть гостиницу пианист встретил сопротивление.

«Я решил уехать от них, поехать в официальное министерство здравоохранения, уже созвонившись предварительно с людьми. И тут меня остановил охранник, мою машину заблокировали и вызвали полицию. На мой вопрос, в чем дело, мне сказали: „Вы снимали ресепшен, мы вызываем полицию, чтобы написать на вас заявление и вас арестовать“. Я посчитал это каким-то невыносимым бредом», — поделился Лука.

Сын Сафронова пояснил, что ему в грубой форме объяснили, что его ждет тюрьма. Когда приехала полиция, его попросили добровольно удалить записи. В противном случае ему могли помешать улетать в Москву. Но пианисту удалось удовлетворить обе стороны.

«Под присмотром полиции я удалил видеоматериалы, но большая их часть у меня осталась. Как мне это удалось, я рассказывать не буду, наверное, я пошел на какую-то хитрость в целях своей личной безопасности», — разъяснил Сафронов-Затравкин.

Лука очень удивился, когда узнал о претензиях со стороны адвоката Риты Дакоты в свой адрес. Окончательно прояснить все он планирует в ближайшие несколько дней.

«На следующей неделе на одном из центральных телеканалов выйдет передача, где все записи мои из отеля, как я лечу, как я провожу с кем переговоры, как я говорю с ее помощницей. Все видео зафиксированы, все будет в эфире и все увидят, вся страна. Я за свои слова отвечаю, я всегда говорю правду и стараюсь делать полезные добрые деяния», — твердо заявил артист.

Ответил Сафронов и представителям желтой прессы.

«Не говорю, что я кого-то спас, никогда не говорил и говорить не буду. Даже если я кого-то спасаю, я стараюсь такие вещи не афишировать», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru писал, как Лука Сафронов-Затравкин отправился помогать «застрявшей» в Турции Рите Дакоте.