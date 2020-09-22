Сын художника Никаса Сафронова Лука решил помочь певице Рите Дакоте, которая «застряла» в Турции из-за второго положительного теста на COVID-19. Звезда взмолилась о любой поддержке в стрессовой ситуации, когда она не может вернуться к маленькой дочке, и пианист откликнулся, несмотря на то, что лично с артисткой не знаком. В Instagram Лука рассказал, что узнал о беде Дакоты от журналистов.

«Я сам недавно находился в подобной ситуации и могу вам сказать, что врагу не пожелаешь в чужой стране находиться в незнании, в непонимании, когда не на кого положиться», — заметил Сафронов.

По его словам, он тут же вылетел в Турцию и явился в отель, где держат взаперти артистку. Сотрудники гостиницы выразили полное непонимание ситуации и удивили сына художника хамством. Однако ему удалось добиться, чтобы певица сдала повторный анализ — раньше ее лишали даже такой возможности. Еще сутки пианист будет в стране и готов оказывать посильную помощь соотечественнице.

«Рита сдала, насколько мне известно, второй анализ. Думаю, завтра он уже, скорее всего, у нее будет, и ее выпустят домой. Я поговорил также с ее помощницей, оставил все свои координаты, сказал, что если вдруг нужна какая-то административная помощь или в освещении ее положения, я готов помочь. Еще день я буду в Турции, потом вернусь в Москву. Я уверен в благоприятном разрешении всех ее сложностей, все у нее будет хорошо», — заключил Лука Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Рита Дакота обратилась за помощью к поклонникам. Певица поведала, что ее заперли в четырех стенах и приставили охранника после положительного теста на коронавирус. По ее словам, ситуация парадоксальна, ведь она уже перенесла инфекцию и имеет документальное подтверждение наличия антител.