Переболевшая коронавирусом Рита Дакота застряла в Турции из-за положительного теста на COVID-19
Певица заявила, что она в панике и попросила помощи у своих подписчиков.
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Фото, видео: Instagram @ritadakota
Рита Дакота застряла в Турции из-за положительного теста на коронавирус. Как рассказала певица в видеообращении на своей странице в Instagram, турецкие власти не дали ей вылететь из страны после того, как она сдала местный тест на COVID-19. По словам звезды, ее сразу же изолировали и заперли в четырех стенах, приставив к ее комнате охранника. При этом ее «абсолютно здорового» молодого человека Федора Белогая также изолировали в отдельном помещении.
Ситуация парадоксальна тем, что ранее Дакота уже переболела коронавирусом: знаменитость рассказала, что у нее имеются все необходимые справки, подтверждающие наличие антител в организме.
На все просьбы пересдать тест и исключить ошибку — ей ответили отказом, поведала певица. В итоге она вынуждена ждать еще неделю, чтобы пересдать анализы. Из-за этого Дакота пропустит запланированные выступления и концерты. Но главное, заявила исполнительница, она очень хочет увидеть свою маленькую дочь Мию.
«Я хочу к ребенку, которому нет трех лет, с которым сидела бабушка. Сейчас она должна уезжать, и я просто не понимаю, что мне делать», — сказала перепуганная певица.
Дакота попросила помощи у своих подписчиков, спросив совета, как действовать в подобной ситуации. Девушка сообщила, что хочет вызвать независимую лабораторию для пересдачи теста и попросила знающих людей поспособствовать в этом.
«Ситуация выходит из-под контроля, я не знаю, что мне делать. Я запугана, я в ужасе, я в панике, я шокирована», — срывающимся голосом заявила исполнительница.
Поклонники Дакоты поспешили выразить свою поддержку и посочувствовать певице. Некоторые посоветовали девушке нанять адвоката и не паниковать.
«Просто ужас какой-то! Лучше никуда не ездить»;
«Держитесь! пусть все поскорее решится»;
«Солнышко, держись! Все пройдет», — утешали Дакоту пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Рита Дакота показала своего нового избранника.
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