Видео: в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко

В Минске во Дворце Независимости прошла торжественная церемония инаугурации на должность президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Мероприятие заранее не анонсировалось в целях предупреждения массового выступления противников лидера республики. Сегодня утром центр белорусской столицы был неожиданно перекрыт, а к Дворцу пронесся кортеж.

Официально пока видео церемонии не раздавалось, но некоторые обрывочные кадры уже начинают появляться в социальных сетях.

Известно, что Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Также глава государства заявил, что вступает в должность лидера страны с особым чувством гордости за белорусов.

«В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений», — цитирует президент государственное агентство БелТА.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео проезда кортежей перед торжественной церемонией.