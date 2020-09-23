Видео: в Минске прошла инаугурация Александра Лукашенко
Глава государства в своей речи подчеркнул, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов.
Фото, видео: ТАСС / БелТа; Telegram @tutby_official
В Минске во Дворце Независимости прошла торжественная церемония инаугурации на должность президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Мероприятие заранее не анонсировалось в целях предупреждения массового выступления противников лидера республики. Сегодня утром центр белорусской столицы был неожиданно перекрыт, а к Дворцу пронесся кортеж.
Официально пока видео церемонии не раздавалось, но некоторые обрывочные кадры уже начинают появляться в социальных сетях.
Известно, что Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Также глава государства заявил, что вступает в должность лидера страны с особым чувством гордости за белорусов.
«В этот торжественный день Президент дает клятву на верность Отечеству и народу с особым чувством. В нем очень много гордости за белорусов, которые с честью прошли испытания на прочность, прежде всего, своих убеждений», — цитирует президент государственное агентство БелТА.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео проезда кортежей перед торжественной церемонией.
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