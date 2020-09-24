Россия расширила санкционный список против Евросоюза

Россия расширит ответный санкционный список на въезд представителей Евросоюза. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что в последнее время Брюссель осуществил ряд недружественных шагов в отношении Москвы и российских граждан, а также игнорировал предложения вести предметный диалог, не прибегая к угрозам.

«Действуя, как и прежде, в обход существующих международных норм, ЕС продолжает расширять свой санкционный инструментарий», — подчеркнула дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти пяти стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом. Представители европейских государств расценили выборы в Белоруссии и состоявшуюся инаугурацию главы республики как поддельные.