Какие защитные маски нельзя использовать — рекомендации Роспотребнадзора

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В ведомстве дали средства по тому, как выбрать средства индивидуальной защиты и как их правильно носить.

Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова; 5-tv.ru

Роспотребнадзор предупредил, что не все защитные маски одинаково полезны и призвал россиян внимательно изучать упаковку:м на ней должен быть сертификат медицинского соответствия. Он гарантирует, что маска непроницаема для микробов. Но не бесконечно. В зависимости от пропитки маски служат два, четыре или шесть часов. 

Разумеется, в случае контакта с инфицированным больным маску следует сменить немедленно.  А вот какой стороной ее носить, совершенно непринципиально. Главное, чтобы маска закрывала рот и нос, не оставляя зазоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аптеках столицы стартовали продажи препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир».

 

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