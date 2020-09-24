Какие защитные маски нельзя использовать — рекомендации Роспотребнадзора
В ведомстве дали средства по тому, как выбрать средства индивидуальной защиты и как их правильно носить.
Фото, видео: ТАСС / Анна Майорова; 5-tv.ru
Роспотребнадзор предупредил, что не все защитные маски одинаково полезны и призвал россиян внимательно изучать упаковку:м на ней должен быть сертификат медицинского соответствия. Он гарантирует, что маска непроницаема для микробов. Но не бесконечно. В зависимости от пропитки маски служат два, четыре или шесть часов.
Разумеется, в случае контакта с инфицированным больным маску следует сменить немедленно. А вот какой стороной ее носить, совершенно непринципиально. Главное, чтобы маска закрывала рот и нос, не оставляя зазоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аптеках столицы стартовали продажи препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир».
Читайте также
88%
0.08 89.25
-0.23
Нашли ошибку?