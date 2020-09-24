Роспотребнадзор предупредил, что не все защитные маски одинаково полезны и призвал россиян внимательно изучать упаковку:м на ней должен быть сертификат медицинского соответствия. Он гарантирует, что маска непроницаема для микробов. Но не бесконечно. В зависимости от пропитки маски служат два, четыре или шесть часов.

Разумеется, в случае контакта с инфицированным больным маску следует сменить немедленно. А вот какой стороной ее носить, совершенно непринципиально. Главное, чтобы маска закрывала рот и нос, не оставляя зазоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аптеках столицы стартовали продажи препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир».