В аптеках Москвы начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир»

В аптеках столицы стартовали продажи препарата от коронавирусной инфекции «Арепливир», об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев.

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу, уже в субботу торговали», — пояснил Младенцев.

Также он отметил, что заказ на препарат сделали практически все крупные сети аптек. Ожидается, что лекарство появится в десяти тысячах аптек Москвы — на первом этапе продаж. В дальнейшем это число будет только расти. Рекомендуемая розничная цена «Арепливира» 12 320 рублей за пачку, и отпускается препарат только по рецепту.

Российский Минздрав одобрил использование «Арепливира» для лечения COVID-19 еще в конце июня. Однако применять его при амбулаторном лечении разрешили только недавно.

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