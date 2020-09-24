«Честь отдай мне!» — нетрезвый пассажир устроил авиадебош в самолете
Мужчина не только ругался матом, но и угрожал жизни пассажиров.
Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, 5-tv.ru
Экипажу самолета в Екатеринбурге пришлось вызвать полицейских, чтобы усмирить авиадебошира.
Как рассказали стюардессы, всю дорогу из Симферополя пьяный мужчина ругался матом и угрожал зарезать пассажиров. Не успокоился хулиган даже когда полицейские поднялись на борт лайнера.
«Ты — пацан! Какой мужик?! Стоишь передо мной, честь отдай, ***! Что ты за мужик-то?! Стоишь, такой, а?!» — отчитывал полицейского возмутитель спокойствия.
За неприличное поведение мужчине как минимум грозит штраф. Но в авиакомпании могут включить его в черный список.
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