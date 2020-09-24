Экипажу самолета в Екатеринбурге пришлось вызвать полицейских, чтобы усмирить авиадебошира.

Как рассказали стюардессы, всю дорогу из Симферополя пьяный мужчина ругался матом и угрожал зарезать пассажиров. Не успокоился хулиган даже когда полицейские поднялись на борт лайнера.

«Ты — пацан! Какой мужик?! Стоишь передо мной, честь отдай, ***! Что ты за мужик-то?! Стоишь, такой, а?!» — отчитывал полицейского возмутитель спокойствия.

За неприличное поведение мужчине как минимум грозит штраф. Но в авиакомпании могут включить его в черный список.