Кержаков «обыграл» первую жену в суде, доступ за рубеж открыт

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Александр Просяник
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Футболист получил рассрочку на многомиллионные алименты общей дочери Дарье.

Кержаков «обыграл» первую жену в суде, доступ за рубеж открыт

Фото: ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Судебные тяжбы между Александром Кержаковым и его первой супругой Марией длятся уже несколько лет. Все происходит по одной причине: спортсмен не платит алименты своей 15-летней дочери Дарье. Свидания в суде проходят по разным причинам: за снижение суммы долга, размера ежемесячных выплат. К слову, как пишет Starhit.ru, общий его размер в какой-то момент перевалил за 15 миллионов рублей.

На одном из последних заседаний Приморского суда Петербурга с Александра Кержакова сняли запрет на выезд за рубеж. При этом он еще остался должен около девяти миллионов, пять из которых признаны неустойкой. Помимо этого, представители сторон смогли также добиться для бывшего игрока «Зенита» рассрочки.

Kerzhakov.net

«Добровольно он по-прежнему ничего не платит, деньги удерживаются из заработной платы в Российском футбольном союзе. В последний год — это примерно 70-80 тысяч рублей в месяц, 1/6 от доходов. За время процесса часть суммы таким образом была погашена. Также сейчас состоялось решение о рассрочке — установили платеж 250 тысяч в месяц, плюс текущая сумма», — объяснила ситуацию адвокат Марии Кержаковой Светлана Поняева.

Стоит отметить, что футболист, хоть и неохотно выплачивает алименты, но от общения с 15-летней дочерью не отказывается. Правда, видится он как с Дарьей, так и с трехлетним наследником Артемием от Миланы Тюльпановой, довольно редко. Оба ребенка получают одинаковую сумму алиментов — 1/6 части дохода спортсмена и уже тренера футбольного клуба «Томь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о каре святого Валентина для Александра Кержакова. Петербургский суд вчетверо увеличил его неустойку по алиментам.

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