Умер знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский

|
Алина Потёмкина
124

Народному артисту было 74 года.

Умер знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский

Фото: Global Look Press / Natalya Loginova

Скончался солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский. Об этом ТАСС сообщил сын оперного певца и актера Игорь. Его отцу было 74 года.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», — сказал наследник артиста.

По его словам, причины смерти пока не известны. В качестве версии рассматриваются проблемы с кишечником или поджелудочной железой. При этом сын артиста отрицает, что Войнаровский мог умереть от коронавируса.

Вячеслав Войнаровский известен публике по ролям в картинах «12 стульев», «Убить дракона», «Гараж», «31 июня». Большую часть своей жизни, однако, он уделял не кинематографу, а театру. Служил в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко с 1972 года, был приглашенным солистом в Большом театре. На его сцене он исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам», Панга в «Турандот», Трике в «Евгении Онегине».

Ранее 5-tv.ru писал, что могло спасти от гибели Андрея Миронова.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
76.35
0.08 89.25
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:06
Кержаков «обыграл» первую жену в суде, доступ за рубеж открыт
10:50
«Пушка сработала» — переговоры пилотов во время ЧП с Су-30 под Тверью
10:50
Умер знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский
10:41
«Бабье лето» в Петербурге прогреет воздух на 5-6 градусов выше нормы
10:36
Объявление о продаже ребенка в качестве «животного» на «Авито» выставил петербуржец
10:20
В Петербурге ищут девушку, ушедшую в неизвестном направлении

Сейчас читают

«Друзья пустили»: Прилучный показал шикарный особняк, где живет с Карпович
«История о красавице и чудовище»: дочь Долиной показала архивные снимки с Началовой
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок