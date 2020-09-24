Умер знаменитый оперный певец Вячеслав Войнаровский

Скончался солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский. Об этом ТАСС сообщил сын оперного певца и актера Игорь. Его отцу было 74 года.

«Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи», — сказал наследник артиста.

По его словам, причины смерти пока не известны. В качестве версии рассматриваются проблемы с кишечником или поджелудочной железой. При этом сын артиста отрицает, что Войнаровский мог умереть от коронавируса.

Вячеслав Войнаровский известен публике по ролям в картинах «12 стульев», «Убить дракона», «Гараж», «31 июня». Большую часть своей жизни, однако, он уделял не кинематографу, а театру. Служил в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко с 1972 года, был приглашенным солистом в Большом театре. На его сцене он исполнял партии Труффальдино в опере «Любовь к трем апельсинам», Панга в «Турандот», Трике в «Евгении Онегине».

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