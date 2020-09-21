«Мог жить до ста лет»: Градова рассказала, что могло спасти Андрея Миронова

Актриса Екатерина Градова сообщила, что у ее бывшего мужа Андрея Миронова был шанс не умереть молодым. Она рассказала, что актеру предлагали сделать сложную операцию, но тот испугался рисков.

По словам Градовой, она поддерживала дружеские отношения с Андреем Мироновым даже после их развода. Пара была вместе с 1971 по 1976 годы, у них родилась дочь Маша (актриса Мария Миронова — Прим. ред.). Но из-за разных интересов они разошлись — актер хотел много детей, а она строила карьеру в кино.

Именно благодаря дружбе она знала о состоянии здоровья Миронова.

«Общались очень много, я знала о его той смертельной болезни», — призналась Градова на передаче «Судьба человека».

Знакомый нейрохирург Александр Коновалов уговаривал актера пойти на операцию, но Миронов боялся, что та пройдет неудачно. Он просил бывшую жену не рассказывать про шансы на излечение его матери. Спустя 11 лет после предложения пройти лечение актер умер на гастролях в Риге.

«Если бы ее (операцию — Прим. ред.) сделали, он жил бы до ста лет. Но он отказался», — рассказала знаменитая радистка Кэт из «Семнадцати мгновений весны».

Екатерина Градова. Фото: РИА Новости / А. Гольцин

Екатерина Градова также рассказала о своем отношении ко второму браку Миронова. Продолжая общаться с актером, с его новой избранницей Ларисой Голубкиной и падчерицей Машей (актриса Мария Голубкина — Прим. ред.) она не контактировала, пишет Starhit.ru.

«Я уважаю его второй брак, но говорить с ней нам было не о чем», — пояснила она.

Екатерина Градова также повторно вышла замуж. На тот момент она уже стала верующей и крестилась в церкви. С будущим супругом Игорем Тимофеевым она познакомилась в паломнической поездке. После свадьбы они усыновили мальчика-сироту.

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