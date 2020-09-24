Лукашенко ответил на критику «тайной» инаугурации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на обвинения со стороны стран Запада в том, что церемония его инаугурации была проведена «тайно». Свою позицию он выразил в ходе общения с послом Китая Цуй Цимином. Видео встречи опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

Глава республики подчеркнул, что по законам его страны Минск не обязан уведомлять кого-либо о таких событиях как вступление в должность президента.

«Даже по вчерашней инаугурации какая-то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому-то, что мы будем проводить это мероприятие. Но, по-моему, по законам Беларуси, мы никого не должны из западных государств и вообще кого-то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то „тайно“, не то „таинство“!» — заметил Лукашенко.

Также он обратил внимание на то, что информация о предстоящем событии фигурировала в различных Telegram-каналах накануне. Основной целью муссирования темы прошедшей церемонии, по его мнению, является желание западных стран поддержать митингующих против итогов президентских выборов в Белоруссии.

«Я не придаю инаугурации нынешнего президента — а это не первая моя инаугурация — какого-то великого фантомного значения! Обычная рабочая ситуация. Но почему они это делают? Чтобы подогреть протестное так называемое настроение», — заключил Лукашенко.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Дата и время церемонии заранее не анонсировались в целях предупреждения массового выступления противников лидера республики.

Утром силовики перекрыли центр белорусской столицы, а к Дворцу Независимости примчался кортеж. Александр Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. В своей речи он подчеркнул, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов.

Вечером того же дня в Минске прошли акции протеста. В их ходе были задержаны десятки людей. Митинги в белорусской столице и других городах республики проходят уже больше месяца, с 9 августа. Люди выходят на улицы, выражая несогласие с итогами выборов президента страны. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко одержал победу с результатом более 80%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, власти каких стран ЕС отказались признавать Лукашенко президентом.