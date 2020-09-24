Стало известно, поздравил ли Путин Лукашенко с инаугурацией

Президент РФ Владимир Путин не поздравлял своего белорусского коллегу Александра Лукашенко отдельно с инаугурацией. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, согласно международному этикету нет такой обязательной процедуры.

«Нет, такого нет обязательного… Собственно, поздравление уже было», — сказал Песков.

Он напомнил, что Владимир Путин уже неоднократно высказал поздравления Лукашенко по телефону, а также в ходе личной встречи с ним в Сочи.

Церемония вступления в должность Александра Лукашенко вызывала большой резонанс не только в самой Белоруссии, но и в мировом сообществе. Она прошла во Дворце независимости в Минске 23 сентября. При этом ни дата, ни время инаугурации не были анонсированы заранее. Целью такой скрытности было названо предупреждение массового выступления противников лидера республики.

Утром в этот день силовики перекрыли центр белорусской столицы, а к Дворцу Независимости примчался кортеж. Александр Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. В своей речи он подчеркнул, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов. Вечером того же дня на акциях протеста, которые традиционно проходят в Минске в выходные уже больше месяца, были задержаны десятки людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не признали Лукашенко президентом Белоруссии.