США не признали Лукашенко президентом Белоруссии

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Василий Заика
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Прошедшие в республике выборы, по мнению представителей Госдепа, не были ни свободными, ни честными.

США не признали Лукашенко президентом Белоруссии

Фото: ТАСС / Стасевич Андрей

Тема:
Украинский кризис

Власти США отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Представитель Госдепартамента в беседе с РИА Новости заявил, что состоявшиеся 9 августа выборы в республике, по сути, не были ни свободными, ни честными.

«Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — заявил сотрудник Госдепа.

Аналогичной точки зрения придерживается и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, власти Незалежной никогда не вмешивались во внутренние дела соседней республики и поддерживали белорусов. Несмотря на это, состоявшаяся инаугурация Александра Лукашенко «не означает его признания легитимным главой государства».

Twitter @DmytroKuleba

Официальная церемония состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Дата и время инаугурации Александра Лукашенко заранее не анонсировались в целях предупреждения массового выступления противников лидера республики.

Утром силовики перекрыли центр белорусской столицы, а к Дворцу Независимости примчался кортеж. Александр Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. В своей речи он подчеркнул, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске завершились протестные акции. Десятки людей задержаны.

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