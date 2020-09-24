США не признали Лукашенко президентом Белоруссии
Прошедшие в республике выборы, по мнению представителей Госдепа, не были ни свободными, ни честными.
Фото: ТАСС / Стасевич Андрей
Власти США отказались признавать Александра Лукашенко президентом Белоруссии. Представитель Госдепартамента в беседе с РИА Новости заявил, что состоявшиеся 9 августа выборы в республике, по сути, не были ни свободными, ни честными.
«Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность. Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», — заявил сотрудник Госдепа.
Аналогичной точки зрения придерживается и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, власти Незалежной никогда не вмешивались во внутренние дела соседней республики и поддерживали белорусов. Несмотря на это, состоявшаяся инаугурация Александра Лукашенко «не означает его признания легитимным главой государства».
Официальная церемония состоялась во Дворце независимости в Минске 23 сентября. Дата и время инаугурации Александра Лукашенко заранее не анонсировались в целях предупреждения массового выступления противников лидера республики.
Утром силовики перекрыли центр белорусской столицы, а к Дворцу Независимости примчался кортеж. Александр Лукашенко принес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. В своей речи он подчеркнул, что вступает в должность с особым чувством гордости за белорусов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минске завершились протестные акции. Десятки людей задержаны.
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