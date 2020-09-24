В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

|
Василий Заика
44

По словам замглавы ведомства Андрея Пудова, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума в целом по РФ в текущем году составит 11 241 рубль.

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Фото: Ведомости / ТАСС / Евгений Разумный

Величину прожиточного минимума в РФ в 2021 году предложено увеличить до 11 653 рублей. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по России в целом в текущем году составит 11 241 рубль.

«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7% — Прим.ред.) значение прожиточного минимум составит 11 653 рубля», — цитирует Андрея Пудова ТАСС.

Замглавы Минтруда добавил, что в результате соотношение с медианным доходом за 2019 год будет равняться 44,2%. Этого требует новый порядок расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пособие для безработных россиян с детьми предлагают сделать постоянным.

Читайте также

+22° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
77.18
0.83 89.98
0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
Малахов рассказал о трагическом совпадении в жизни Михаила Борисова
15:45
Отец Марцинкевича заявил, что его сына «реально» убили
15:37
Молодой избранник Надежды Бабкиной пропал из соцсетей
15:20
СКР начал проверку по факту смерти дочери актера Владимира Конкина
15:10
Кержаков стал главным тренером клуба «Томь»
15:00
Врачи дают положительный прогноз по состоянию матери погибшего в ДТП актера Жулина

Сейчас читают

Четыре трагедии в жизни актера Владимира Конкина
Стали известны обстоятельства гибели дочери актера Владимира Конкина
Международная реакция на выступление Владимира Путина в ООН

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок