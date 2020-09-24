В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум до 11 653 рублей

Величину прожиточного минимума в РФ в 2021 году предложено увеличить до 11 653 рублей. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. По его словам, прогнозная величина среднедушевого прожиточного минимума по России в целом в текущем году составит 11 241 рубль.

«При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7% — Прим.ред.) значение прожиточного минимум составит 11 653 рубля», — цитирует Андрея Пудова ТАСС.

Замглавы Минтруда добавил, что в результате соотношение с медианным доходом за 2019 год будет равняться 44,2%. Этого требует новый порядок расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума.

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