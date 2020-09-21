Пособие для безработных россиян с детьми предлагают сделать постоянным

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить и утвердить на постоянной основе пособие для безработных родителей несовершеннолетних детей. Соответствующую идею ФНПР внесло в генеральное соглашение между правительством РФ, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, сообщают «Известия».

Выплата сверх пособия по безработице была введена в апреле в качестве дополнительной меры поддержки семей в условиях пандемии. В сентябре родители имели возможность получить от государства по три, пять и десять тысяч рублей, сумма выплат зависит от возраста детей.

После коронакризиса профсоюзы хотят сохранить эту меру поддержки граждан, увеличив и доработав ее.

«Что касается размера доплаты, вопрос требует проработки, но предварительно можно говорить о величине прожиточного минимума на ребенка (сейчас в целом по России — 10,7 тыс. рублей)», — пояснил советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных.

Сейчас выплаты получают два миллиона 800 тысяч граждан, именно столько в стране безработных, имеющих детей. Из федерального бюджета на эти цели было выделено восемь с половиной миллиардов рублей.

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