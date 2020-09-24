«На тот момент была девственницей»: продюсер раскрыла правду об отношениях Тимати и Алексы

Экс-возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса (настоящее имя Александра Чвикова — Прим. ред.) выходит замуж за модного фитнес-тренера Вячеслава Дайчева. Последние годы выпускница «Фабрики звезд» не появлялась на публике, и о ней потихоньку подзабыли. Продюсер Олеся Сазыкина в беседе с 5-tv.ru напомнила, какой Алекса была во время проекта, и насколько серьезными были ее отношения с Тимати.

По ее словам, оба артиста во время проекта скорее играли в отношения, чем действительно сгорали в страстях. Тем более, Алекса тогда была слишком юна для каких-то серьезных романов.

«У Алексы тогда с Тимати крутился роман, хотя она была очень маленькой девочкой — ей тогда было всего 15 лет. И они такую же фишку себе придумали, что у них романтические отношения, хотя она на тот момент была девственницей. Как только проект закончился, каждый начал жить своей жизнью», — вспомнила Сазыкина.

Позже у певицы стали появляться другие кавалеры, с некоторыми даже были долгие отношения — по три года. Но с личным как-то не складывалось. Теперь, по мнению продюсера, Алекса готова к началу нового этапа жизни.

«У Алексы были ухажеры, но она неактивно относилась ко всему этому. А сейчас начала вести здоровый образ жизни, обратилась к фитнес-тренеру. И так закрутился у них роман. Как мы говорим, девочка вошла во взрослую жизнь», — заключила Сазыкина.

Кроме того, она поделилась забавным случаем из жизни звезд во время проекта «Фабрика звезд». Так как Алекса и еще одна участница проекта, Настя Кочеткова, были очень обеспеченными барышнями, у них появилась традиция соревноваться в шопинге. Девушки старались как можно быстрее скупить новые коллекции одежды на гастролях. Правда, однажды чутье подвело Алексу — в город Мирный она приехала в последней коллекции Calvin Klein и тонких ботинках от Dolce & Gabbana. Образчики американской и итальянской моды оказались не рассчитаны на 30-градусные русские морозы.

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