«Позовите, когда рыжая будет» — фанаты не верят в новую пассию у Тимати
Фотография с возможной возлюбленной только что освободившегося от отношений рэпера появилась в сети.
Фото, видео: Instagram @darbytattoo_official, @timatiofficial
Не прошло и месяца с момента расставания рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой, как музыкант уже нашел новую пассию. Фото с возлюбленным опубликовала в Instagram тату-мастер Анна Дарбицкая. На снимках пара без стеснения обнимается.
«Теперь можно», — подписала кард Дарбицкая, сопроводив комментарий смайлом в форме пронзенного стрелой сердца.
Фанаты звезды Black Star остались не в восторге от выбора своего кумира. Многие сравнивали новую возлюбленную рэпера с бывшей — Анастасией Решетовой, а некоторые просто не верили своим глазам.
«Не думаю, что они вместе! Это просто прикол!»
«Позовите, когда рыжая будет»
«Теперь татухи бесплатно бить будет»
«Да ладно?! Серьезно?» — возмущались поклонники Тимати.
Тимати и Анастасия Решетова встречались шесть лет. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир. Несмотря на это обстоятельство, пара решила разойтись. 11 сентября об этом объявила сама модель, выложив пост в Instagram.
Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Тимати и Анастасии Решетовой.
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