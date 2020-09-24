«Позовите, когда рыжая будет» — фанаты не верят в новую пассию у Тимати

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Алина Потёмкина
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Фотография с возможной возлюбленной только что освободившегося от отношений рэпера появилась в сети.

Фото, видео: Instagram @darbytattoo_official, @timatiofficial

Не прошло и месяца с момента расставания рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой, как музыкант уже нашел новую пассию. Фото с возлюбленным опубликовала в Instagram тату-мастер Анна Дарбицкая. На снимках пара без стеснения обнимается.

«Теперь можно», — подписала кард Дарбицкая, сопроводив комментарий смайлом в форме пронзенного стрелой сердца.

Instagram @darbytattoo_official

Фанаты звезды Black Star остались не в восторге от выбора своего кумира. Многие сравнивали новую возлюбленную рэпера с бывшей — Анастасией Решетовой, а некоторые просто не верили своим глазам.

«Не думаю, что они вместе! Это просто прикол!»

«Позовите, когда рыжая будет»

«Теперь татухи бесплатно бить будет»

«Да ладно?! Серьезно?» — возмущались поклонники Тимати.

Тимати и Анастасия Решетова встречались шесть лет. В октябре 2019 года у них родился сын Ратмир. Несмотря на это обстоятельство, пара решила разойтись. 11 сентября об этом объявила сама модель, выложив пост в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал историю любви Тимати и Анастасии Решетовой.

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