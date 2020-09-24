Путин заявил, что нельзя расслабляться в ситуации с COVID-19

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России. Он заявил, что по сравнению с другими странами, где вводят жесткие ограничения, в нашей стране дело обстоит гораздо лучше. Глава государства отметил, что в России своевременно и эффективно приняли все необходимые меры для борьбы с инфекцией.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года», — заявил президент на встрече с губернаторами, которая прошла в режиме видеоконференции.

В связи с этим, подчеркнул российский лидер, необходимо наращивать тестирование и соблюдать «необременительные» требования. Кроме того, важен диалог с людьми.

«Только я вас прошу, он не должен, этот диалог, приобретать таких жестких форм, навязывания и последующего неприятия со стороны граждан тех мер, которые предлагаются», — добавил глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский писатель предложил номинировать Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.