«Она очень хорошо плавала»: племянница Конкиной с трудом поверила в ее смерть

Смерть дочери заслуженного артиста Владимира Конкина Софии стала шоком для всех ее родственников. Не меньше самой новости об утрате семью девушки потрясли обстоятельства, при которых она трагически погибла.

Как сообщал 5-tv.ru, пару дней назад наследница Шарапова из «Место встречи изменить нельзя» посетила плавательный бассейн в фитнес-центре «Джамп-клуб». Неизвестно почему, в момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты.

Дежурный тренер и посетители бассейна пытались оказать ей первую помощь: делали искусственное дыхание и массаж сердца. На 15 секунд у нее остановилось сердце. Вскоре Конкина задышала, но не пришла в сознание. Пострадавшую увезли в боткинскую больницу.

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Первой о случившемся в бассейне узнала племянница Софьи Дарья Конкина. После инцидента до нее дозвонился сотрудник заведения и рассказал детали произошедшего. По ее словам, она не поверила собеседнику, потому что ее тетя слыла превосходной пловчихой.

«Я была в шоке, не понимала, как такое возможно. Вначале я подумала, что это мошенники. Потому что София — спортивная девушка. Она очень хорошо плавала», — рассказала Дарья в интервью 5-tv.ru.

По ее словам, такого же мнения поначалу были и остальные близкие Софьи. Лишь на следующий день после госпитализации родные убедились, что история — не выдумка аферистов. К тому моменту девушка уже находилась в реанимации.

«С утра я захожу в телефон и вижу сообщение от дяди, что случилась остановка сердца. Не хочется в это верить, но это произошло», — поделилась Дарья.

Ранее 5-tv.ru писал, как умерла дочь Владимира Конкина.