«Она очень хорошо плавала»: племянница Конкиной с трудом поверила в ее смерть

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Валентин Черников
Эксклюзив 4 066

Дочь актера Владимира Конкина София утонула в московском фитнес-центре. Родственники не смогли объяснить, почему спортивная, полная сил девушка оказалась на дне бассейна.

Фото, видео: globallookpress.com / Axel Heimken, 5-tv.ru

Смерть дочери заслуженного артиста Владимира Конкина Софии стала шоком для всех ее родственников. Не меньше самой новости об утрате семью девушки потрясли обстоятельства, при которых она трагически погибла.

Как сообщал 5-tv.ru, пару дней назад наследница Шарапова из «Место встречи изменить нельзя» посетила плавательный бассейн в фитнес-центре «Джамп-клуб». Неизвестно почему, в момент занятий девушка оказалась на дне бассейна и, по предварительным данным, провела там около минуты.

Дежурный тренер и посетители бассейна пытались оказать ей первую помощь: делали искусственное дыхание и массаж сердца. На 15 секунд у нее остановилось сердце. Вскоре Конкина задышала, но не пришла в сознание. Пострадавшую увезли в боткинскую больницу.

Facebook @konkinasofia

Первой о случившемся в бассейне узнала племянница Софьи Дарья Конкина. После инцидента до нее дозвонился сотрудник заведения и рассказал детали произошедшего. По ее словам, она не поверила собеседнику, потому что ее тетя слыла превосходной пловчихой.

«Я была в шоке, не понимала, как такое возможно. Вначале я подумала, что это мошенники. Потому что София — спортивная девушка. Она очень хорошо плавала», — рассказала Дарья в интервью 5-tv.ru.

По ее словам, такого же мнения поначалу были и остальные близкие Софьи. Лишь на следующий день после госпитализации родные убедились, что история — не выдумка аферистов. К тому моменту девушка уже находилась в реанимации.

«С утра я захожу в телефон и вижу сообщение от дяди, что случилась остановка сердца. Не хочется в это верить, но это произошло», — поделилась Дарья.

Ранее 5-tv.ru писал, как умерла дочь Владимира Конкина.

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